Haushalt Illertissen: Die Freien Wähler sind mit ihrer Kritik zu spät dran

Plus Nach ruhigen Haushaltsverhandlungen in Illertissen überrascht die Fraktion mit Ablehnung. Geht es hier um die Sache oder eine Abrechnung mit dem Bürgermeister?

Mit 66.660.600 Euro hat die Stadt Illertissen einen Rekordhaushalt vorgelegt. Zuschüsse in Millionenhöhe werden erwartet, große Investitionen stehen an, die ohne neue Schulden gestemmt werden können. Für eine Stadt, die vor gar nicht so langer Zeit über 20 Millionen Euro Schulden hatte, steht Illertissen mit jetzt 2,86 Millionen Euro Verbindlichkeiten geradezu glänzend da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

