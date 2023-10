Die Landrats-Kandidatur ist kein Selbstläufer

Plus Die Zeiten, in denen der Sieger bei der Nominierung quasi schon feststand, sind vorbei. Die nächsten zwölf Wahlkampf-Wochen im Kreis Neu-Ulm werden intensiv.

Es gab schon Zeiten, in denen der CSU die Personalplanung deutlich leichter gefallen ist. An die kann sich auch Landrat Thorsten Freudenberger gut erinnern. "Da gab es dann einfach einen Kandidaten, den musste man gut finden und für ihn Wahlkampf machen", erinnerte er seine Parteifreundinnen und Parteifreunde bei der Nominierung seiner eigenen Nachfolge-Kandidatin.

Dass die Delegierten jetzt die Wahl zwischen drei Bewerbern hatten, die sie ins Rennen um das Landratsamt schicken wollen, mag zum einen von einer neuen Kultur des Miteinanders bei der CSU zeugen. Es zeigt aber auch, dass die Parteipolitiker sehr genau wissen: Es ist eben nicht mehr so selbstverständlich, dass in Bayern am Ende der Wahlsieger immer von der CSU kommt. Das wissen auch die anderen Parteien und Gruppierungen im Landkreis Neu-Ulm. In den kommenden Tagen und Wochen werden weitere Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten des Landrats oder der Landrätin aufs Schild gehievt – und sie werden sich durchaus reelle Chancen ausrechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

