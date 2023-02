Die Lebenshilfe Donau-Iller ist ein echtes Gemeinschaftswerk

Plus Für seinen Einsatz bei der Lebenshilfe Donau-Iller bekommt Rudolf Bader das Bundesverdienstkreuz. Ehrenamtliche wie der Illertisser sind die Basis des Erfolgs.

Mit 20 Eltern hat alles angefangen. Sie wollten für ihre Kinder ein schönes, erfülltes Leben - trotz oder gerade wegen der Tatsache, dass sie eine Behinderung haben. Aus dieser kleinen Elterninitiative ist über die Jahrzehnte ein Sozialunternehmen gewachsen, das inzwischen 2500 Menschen mit Behinderungen betreut: die Lebenshilfe Donau-Iller.