Dieses Landkreisjubiläum wirkt weit in die Zukunft

Plus Zum Finale des 50. Geburtstags sind es die Kinder und Jugendlichen im Kreis Neu-Ulm, die beeindrucken. Sie haben Lust auf Zukunft - und tolle Ideen dafür.

Dieser 50. Geburtstag hatte es in sich: Ein Jahr lang wurde bei insgesamt sieben Großveranstaltungen das Jubiläum des Landkreises Neu-Ulm gefeiert. Das Beste hat sich der Landkreis aber tatsächlich für den Schluss aufgehoben. Denn neben dem Rückblick darauf, was in den vergangenen 50 Jahren so passiert ist, dem Blick auf die Gegenwart, in der noch immer die ein oder andere Unstimmigkeit zwischen dem Süden und dem Norden des Kreises besteht, nahm die letzte Veranstaltung das Allerwichtigste in den Blick: die Zukunft des Landkreises Neu-Ulm. Und mit der haben sich tatsächlich diejenigen beschäftigt, die dafür zuständig sind, nämlich Kinder und Jugendliche. Nun könnte man meinen, so eine Pflichtveranstaltung, zumal an einem Freitagvormittag im Endspurt des Schuljahres, könnte eine eher zähe Angelegenheit werden - schließlich könnte man sich gut vorstellen, dass alle schon im Kopf mehr in den Ferien als bei den großen Fragen der Zukunft.

Kinder und Jugendliche im Kreis Neu-Ulm haben Lust auf Zukunft

Wer allerdings am Freitag in die Workshops der Schülerinnen und Schüler an der Hochschule Neu-Ulm geschaut hat, die Gemälde der Grundschüler aus dem Kreativwettbewerb genauer angeschaut oder auch bei der Abschlussveranstaltung in der Ratiopharm Arena den Jugendlichen auf der Bühne zugehört hat, wurde schnell eines anderen belehrt. Diese Mädchen und Jungs haben keine Angst, sie haben Lust auf Zukunft. Sie denken darüber nach, wie ihr Leben und auch das ihrer Mitmenschen künftig aussehen soll. Sie sprechen Probleme an, die sie sehen - wie das mangelnde öffentliche W-LAN. Noch wichtiger: Sie suchen und finden Lösungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen