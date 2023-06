Egal welcher Gegner: Für das nächste Fußball-Fest müssen die Fans sorgen

Plus Der FV Illertissen hat es wieder in die erste Runde des DFB-Pokals geschafft. Jetzt braucht es einen guten Gegner – und die Fans als 12. Mann für die neue Saison.

Was war das für ein Pokal-Nachmittag! Heiß war es in Illertissen und spannend bis zum letzten Schuss. Felix Thiel erst ganz cool im Kasten und dann nach dem zweiten gehaltenen Elfer entfesselt mit seinem Team auf dem Platz. Der zweite Toto-Pokalsieg des FVI in Folge vor heimischer Kulisse wurde live im Vöhlinstadion bejubelt – und ganz viele Fans fieberten aus dem Pfingstferien-Urlaub vor dem Livestream mit. Ein ganz besonderer Fußball-Festtag war dieser 3. Juni. Und der nächste steht bald an: Am Sonntag bei der Auslosung, wie immer live in der ARD-Sportschau, wird sich zeigen, welche Mannschaft der FVI in der ersten Runde des DFB-Pokals erwarten darf.

Die ganz großen Gegner hätte man sich schon im vergangenen Jahr natürlich gewünscht, am Ende wurde es dann "nur" der 1. FC Heidenheim. Sollte sich dieses Schicksal wiederholen, bekäme man es in der Vöhlinstadt immerhin mit einem frisch gebackenen Bundesligisten zu tun. Noch mehr wünschen darf man dem FVI aber auch einen echten Kracher – warum nicht den FC Bayern? Trainer Thomas Tuchel hätte da ja fast ein Heimspiel und könnte unterwegs einen Zwischenstopp in seiner Heimatstadt Krumbach einlegen. Dort ist er ja schon länger nicht mehr gesichtet worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen