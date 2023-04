Ein Hinweis zur Hinweistafel

Plus Die Autobahndirektion verlangt von Illertissen 65.000 Euro für neue touristische Hinweistafeln. Braucht es die in Zeiten von Navigationsgeräten überhaupt noch?

Sie gehören zur Nord-Süd-Autobahnachse wie windige Brückenbauwerke, endlose Baustellen und die nervige hundertfach gestellte Frage vom Rücksitz: "Sind wir bald da?": Touristische Unterrichtungstafeln, umgangssprachlich auch touristische Hinweisschilder genannt. Entlang der Autobahnen sollen sie auf touristische Ziele wie Baudenkmäler, Landschaften und Kulturstätten hinweisen.

Die Idee dazu kommt aus Frankreich, wo Mitte der 1970er erstmals ein solches Schild aufgestellt wurde. Das erste Hinweischild in Deutschland wurde Anfang der 1980er-Jahre an der A8 aufgestellt, um auf die Burg Teck hinzuweisen. Und Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es nicht strenge Regeln für die Touristischen Hinweistafeln aufgestellt hätte: Nur an der Autobahn! Maximal alle 20 Kilometer! Ohne Wegweiser! Farblich in einem etwas fragwürdigen Braun, das zuvor selbstverständlich etliche Tests durchlaufen hat.

Hinweistafeln auf der A7: Von touristischen Hinweisen überschüttet

Und so reihen sie sich entlang der Autobahn A7: Das Langenauer Ried, das Ulmer Münster, die Fuggerstadt Weißenhorn, das Kloster Roggenburg, die Wallfahrtskirche Witzighausen, das Vöhlinschloss Illertissen, das Fuggerschloss Babenhausen und das Kloster Bonlanden. Sie alle haben ein eigenes Hinweisschild, an dem die Fahrzeuge auf der tempolimit-freien Strecke vorbeibrausen. Wie viele derartige Schilder es mittlerweile in Deutschland gibt, kann nicht einmal der ADAC genau sagen – 2020 sprach der Automobilclub von mehr als 3400. Spitzenreiter soll – wie könnte es anders sein – Bayern sein. Hier wird man nahezu mit touristischen Hinweisen überschüttet. Mehr als 800 Hinweistafeln auf Sehenswürdigkeiten, Schlösser und Naturschönheiten soll es im Freistaat geben.

Ob aus dieser Masse eine einzelne Attraktion überhaupt noch herausstechen kann – oder wie viel davon überhaupt wahrgenommen wird, darüber gibt es keine Statistiken. Noch viel weniger darüber, ob die Hinweistafeln überhaupt Menschen dazu bewogen haben, die Autobahn zu verlassen und sich auf die Suche nach der gezeigten Attraktion zu machen. Man erinnert sich: "Ohne Wegweiser!" An den angepriesenen Ort zu finden ist also die nächste Hürde, die selbst abenteuerlustige Autofahrer nehmen müssten.

Für die Stadt Illertissen ist das kein billiges Vergnügen

Dafür sind die Tafeln allerdings kein preiswertes Vergnügen für Städte und Gemeinden, die damit für sich werben wollen. Stolze 65.000 Euro soll beispielsweise jetzt die Stadt Illertissen für die Tafeln bezahlen, die auf das Vöhlinschloss verweisen. Das erscheint ganz schön viel für ein wenig Metall. Ist es auch. Denn knapp die Hälfte der Summe geht an die Autobahndirektion, die damit Miete fürs Grundstück und Erschwerniszulage für 20 Jahre bezahlt wissen will. Man muss ja auch um die Hinweistafel drum rum mähen, so der Hinweis.

Zum Glück tut sich in Illertissen noch deutlich mehr, um das Vöhlinschloss attraktiv zu machen – die Planungen für die Neugestaltung der Schlossgärten sind in vollem Gange. Mit 65.000 Euro könnte man hier auch das ein oder andere finanzieren, dass das Wahrzeichen der Stadt für auswärtige Besucher attraktiv macht. Mit einem handelsüblichen Navi sollten die Besucherinnen und Besucher dann auch ganz leicht hinfinden. Selbst dann, wenn man – wie die meisten – den Hinweis auf der Hinweistafel im Vorbeirauschen gar nicht wahrgenommen hat.