"Sportstar des Monats": Ein Hoch auf den Amateursport

Plus Bei der Wahl zum "Sportstar des Monats" unserer Redaktion setzen sich die Amateure durch. Unser Autor zollt denen Respekt, deren Antrieb die Leidenschaft ist.

Dass der Amateursport mit seinen traditionellen Werten in unserer Region einen hohen Stellenwert genießt, haben wir bei der Premiere unserer Aktion "Sportstar des Monats" gemerkt. Das Interesse war riesig, die Klickzahlen haben unsere Erwartungen weit übertroffen - und am Ende haben die Amateure den Sieg unter sich ausgemacht. Fußballtrainer Harry Haug und die junge Leichtathletin Amelie Rattinger. Sportler, deren Antrieb die Leidenschaft ist.