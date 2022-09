Eine Leistungsschau der Feuerwehren im Landkreis

Lokal Bei der Langen Nacht der Feuerwehr zeigen Ehrenamtliche im Kreis Neu-Ulm nicht nur, was sie zu bieten haben. Selbst während der Feiern sind sie für andere da.

Es war eine beeindruckende Zahl von Menschen, die sich am Samstagabend vor dem Illertisser Feuerwehrhaus eingefunden hat. Und nicht nur hier: 20 Wehren im Landkreis Neu-Ulm haben sich an der Langen Nacht der Feuerwehr beteiligt. Hunderte Besucher kamen zu den einzelnen Standorten.