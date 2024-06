Europawahl im Landkreis Neu-Ulm: Die Hoffnung ist nicht mehr grün

Plus Die alten Machtverhältnisse sind (fast) wiederhergestellt, denn der Platzhirsch konnte sich behaupten. Die AfD ist wieder zweitstärkste Kraft? Ein Kommentar.

Grün war die Hoffnung vor fünf Jahren. Da schoss die Partei regelrecht nach oben, kratzte im Landkreis Neu-Ulm an der 20-Prozent-Grenze, in Ulm wurde sie sogar stärkste Kraft mit knapp 31 Prozent. Doch jetzt sind die Blütenträume verwelkt, die grünen Landschaften gibt es zumindest bei der Europawahl nicht mehr. Im Kreis Neu-Ulm haben die Grünen ihr Ergebnis fast halbiert und sind wieder da gelandet, wo sie vor zehn Jahren schon waren. Jetzt sieht die politische Zukunft recht grau aus. Keine Frage: Die Grünen in der Region können sich für das Ergebnis in Berlin bedanken.

Die CSU führte als Einzige einen vernünftigen Wahlkampf

Die CSU konnte wieder deutlich zeigen, wer die politische Herrin im Haus ist. Sie legte gegenüber 2019 noch ein bisschen zu und schaffte es fast, über die 40 Prozent zu klettern. Das ist sicherlich auch den Bemühungen der Christsozialen vor Ort geschuldet, denn sie haben einen vergleichsweise engagierten Wahlkampf betrieben, Prominenz aufgeboten (wenn auch nur die üblichen Verdächtigen) und waren präsent. Bei den anderen (bis auf die AfD): Fehlanzeige. Mit diesem Ergebnis kann sich die Partei zwar nicht zurücklehnen, aber sie hat sich auf jeden Fall behauptet.

