Faschingsfreunde haben sich friedliche Fasnacht verdient

Plus In Illertissen und Nersingen startet die Faschingssaison, die Polizei meldet bislang keine Probleme. Den Narren und Närrinnen ist zu wünschen, das es so bleibt.

Man merkt es ihnen an, den Hästrägern, Gardetänzerinnen und Faschingsprinzen, Zunftmeistern und Elferrätinnen: Die Freude darüber, dass nach so langer Zwangspause wieder Fasnacht gefeiert werden kann, ist riesengroß. Ob beim Narrensprung in Illertissen mit einer Rekordbeteiligung an Zünften, oder bei der Prunksitzung der Büttelzunft in Nersingen mit einem umfangreichen Programm, überall ist die Begeisterung bei Teilnehmenden wie Zuschauenden riesig. Und das ist auch genau richtig so.

