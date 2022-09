Frische Impulse für die Jugendarbeit in Weißenhorn

Lokal Die neue Stadtjugendpflegerin und die neue Streetworkerin gehen in Weißenhorn engagiert ans Werk. Davon kann auch die Jugend in den Ortsteilen profitieren.

Es tut sich wieder was in der Weißenhorner Jugendarbeit. Seit Stadtjugendpflegerin Theresa Veith und Streetworkerin Nina Frey ihre Arbeit aufgenommen haben, gibt es wieder ein festes Duo, das für Jugendliche direkt ansprechbar ist. Das Jugendhaus, das lange geschlossen war, ist wieder geöffnet, zudem gibt es neue Ideen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung und ein Zeichen, dass die Stadtverwaltung die Interessen junger Menschen ernst nimmt.