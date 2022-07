Fußball hier, Frauenfußball dort: Dieser Unterschied ist überflüssig

Lokal In England läuft die Fußball-EM der Frauen. Während die Euphorie dort groß ist, kämpfen die Kickerinnen hier noch um Anerkennung. Das geht schon im Sprachgebrauch los.

Schon gehört? In England wird seit Mittwochabend um den Titel bei der Frauenfußball-Europameisterschaft gespielt. Auf der Insel haben sich die Kickerinnen in den vergangenen Jahren viel Anerkennung erarbeitet, das Interesse an der EM ist riesig, die Euphorie auch. Man spricht von Football. Wie bei den Männern. Hierzulande hingegen wird schon bei der Bezeichnung unterschieden: Fußball auf der einen Seite, Frauenfußball auf der anderen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen