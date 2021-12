Hass und Hetze schaffen nur noch mehr Hass und Hetze

Plus Nicht nur Corona bringt viele auf die Palme. Der Ton wird auch im Kreis Neu-Ulm rauer. Die Gründe liegen auf der Hand - sie sind aber kein Freibrief für Hass.

Es passierte auf dem Heimweg von einem Termin: Eine Kollegin hielt ihr Auto in der Innenstadt an, um einen Fußgänger über die Fahrbahn gehen zu lassen. Der Mann lief vorbei - und spuckte einfach so vor ihren Wagen. Eine Szene, die leider sehr gut zu dem passt, was sich tagtäglich im Internet abspielt. Ausgerechnet im Advent scheint bei vielen die Zündschnur extrem kurz geworden zu sein und das Aggressionslevel erreicht ähnlich der Sieben-Tage-Inzidenz neue Höhen. Warum fahren wir gerade jetzt so aus der Haut?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen