Hitzewelle rollt an: Bitte bewahren Sie einen kühlen Kopf!

Damit Hitze nicht zu gesundheitlichen Problemen führt, lässt sich eine Menge tun, auch mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Vernünftig sein müssen aber alle selber.

Das klingt doch toll: Der Nachschub an kühlen Getränken geht nicht aus, hilfreiche Hände haben immer einen schützenden Strohhut parat, wenn es nach draußen gehen soll, und zwischendurch kommt dann auch mal der Eiswagen vorbei. Doch so gut wie die Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen im Landkreis Neu-Ulm haben es längst nicht alle. Die meisten von uns müssen angesichts der aktuellen Sommerhitze selber auf sich achten.

Da ist dann schnell mal vergessen, dass die üblichen zwei Liter Wasser am Tag nicht ausreichen. Oder dass man ohne Kopfbedeckung nicht nach draußen gehen sollte, auch dann nicht, wenn es nur ganz kurz in den Garten geht. Nicht nur viele junge Leute, die sich am Montag beim Nabada tummeln werden, sind beim Sonnenschutz unvernünftig. Gerade ältere Menschen, die nicht von Angehörigen oder Pflegekräften betreut werden, laufen Gefahr, allzu sorglos mit der Hitzewelle umzugehen.

An sie geht deshalb ganz besonders die dringende bitte: Passen Sie auf sich auf und behalten Sie bei der Hitze einen kühlen Kopf. Und falls Sie heute noch nicht dran gedacht haben: Trinken Sie doch einfach gleich mal ein großes Glas frisches Wasser.

