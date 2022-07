Höhere Gewerbesteuer in Illertissen: Eine Wurzelbehandlung, die sein muss

Lokal Mehr als vier Jahrzehnte lang hat Illertissen seine Steuersätze für die Unternehmen nicht angetastet. Doch irgendwann musste es eben einfach so weit sein.

Es gab Zeiten in Illertissen, da musste die Stadt jeden Cent zweimal umdrehen. Der Schuldenstand war hoch, die Aussichten waren mau, der Spielraum für Investitionen praktisch nicht vorhanden. Schön kann das nicht gewesen sein, und die Stadtratsmitglieder, die diese Zeiten im Amt miterlebt haben, sprechen heute mit einem gewissen Schaudern davon.