Irgendwas spricht immer gegen ein Windrad

Wo Bayern ist, ist vorne – so wird das bei uns im Freistaat gerne gesehen. Schaut man sich aber an, wie viele Genehmigungen für Windkraftanlagen im Jahr 2023 in den jeweiligen Bundesländern erteilt wurde, so liegt Bayern auf dem vorletzten Platz vor dem Saarland. Das trägt mit einer glatten Null die rote Laterne, dann kommt der Freistaat mit gerade mal 17. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen waren es 333, in Schleswig-Holstein 250 und Niedersachsen 194. Selbst Nachbar Baden-Württemberg kommt auf 54. Damit Bayern seine Klimaziele erreichen kann, müssten es jährlich etwa 130 sein. Heuer sieht es nicht anders aus. Nach Darstellung der Organisation Greenpeace gingen im ersten Halbjahr 2024 gerade mal vier neue Anlagen ans Netz, 16 wurden in diesem Zeitraum genehmigt.

Altenstadt und Kellmünz wollen Windräder

Dabei ist die Staatsregierung ja offiziell längst umgeschwenkt und hat ihren Verhinderungskurs aufgegeben. Wie schwer man sich hierzulande aber weiterhin mit dem Ausbau tut, zeigt das Beispiel der Gemeinden Altenstadt und Kellmünz, über das unsere Redaktion diese Woche berichtet hat. Die machen sich für Windräder auf ihrem Gebiet stark, doch der Regionalverband Donau-Iller stellt unüberwindbare Hürden auf. Die neue Version des Regionalplans, der die Vorrangflächen für Rotoren festlegt, enthält die ursprünglich als geeignet eingestuften Gebiete von Altenstadt und Kellmünz nicht mehr. Der Grund: Flächen werden nur noch dann reserviert, wenn dort mindestens 200 Meter hohe Windräder gebaut werden können. Aber: Im Wald zwischen Altenstadt, Kellmünz und Osterberg ist das nicht möglich, weil er in der Einflugschneise des in Laupheim stationierten Hubschraubergeschwaders 64 liegt. Da sind solche hohen Bauwerke nicht erlaubt. Nun wollen die Bürgermeister Wolfgang Höß (Altenstadt) und Michael Obst (Kellmünz) in einer Art Blitzaktion Tatsachen schaffen: Sie möchten den Bauantrag eines Investors, den es wohl schon gibt, bewilligen, bevor der Regionalplan in Kraft tritt, was in etwa zwei Jahren der Fall sein dürfte.

Unwirtschaftliche Windräder? Das sollen die Investoren entscheiden

Gut, dass sich die beiden Bürgermeister so entschieden für Windkraftanlagen auf den Gebieten ihrer Orte einsetzen, denn sie versprechen sich langfristig Vorteile davon. Und: Sie wehren sich gegen eine Festlegung, die willkürlich klingt. Angeblich seien Anlagen unter 200 Metern Höhe nicht wirtschaftlich, argumentiert Verbandsdirektor Markus Rieth. Das wiederum sollte doch den Kräften des freien Marktes überlassen werden. Wenn ein Investor keine ausreichenden Gewinnchancen sieht, würde er da nicht bauen. Aber er sollte zumindest die Möglichkeit dafür haben.

Und so kommt die Energiewende in Bayern einfach nicht voran, weil es immer eine Vorschrift oder einen sonstigen Grund gibt, ein Windrad zu verhindern. Anderswo scheint das aber offenbar nicht der Fall zu sein.