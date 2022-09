Jetzt muss beim FV Illertissen auch in der Regionalliga mehr kommen

Lokal Nach dem Trainerwechsel hat der FV Illertissen im Pokal eine beeindruckende Reaktion gezeigt. Jetzt muss aber auch in der Liga mehr kommen.

Die Analyse von Trainer Marco Konrad nach dem 0:3 gegen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing war kurz und knapp. Es sei, sagte er, trotzdem ein Schritt nach vorn gewesen. Weil die Mannschaft als Team aufgetreten sei und spielerisch gute Ansätze gezeigt habe. Man sei auf einem guten Weg, befand er. Zu diesem Zeitpunkt konnte er allerdings noch nicht ahnen, dass er bereits angezählt war. 48 Stunden später war er seinen Job beim FV Illertissen los.