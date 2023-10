Landtagswahl 2023: Der Wahlkampf ist vorbei – und das ist gut so

Plus Die Monate vor den Wahlen waren noch nie die Meisterschaft im Wettkuscheln. Diesmal ging es besonders ruppig zu. Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter ist froh, dass es vorbei ist.

Zum bayerischen Sprüche-Repertoire gehört auch der gerne melancholisch vorgetragene Satz: "Aus is' und gor is' und schod is', dass' wohr is." Das mag für Veranstaltungen wie die Wiesn oder sonstige fröhliche Feste gelten, aber nicht für diesen Landtagswahlkampf. Der ist zwar nun aus und vorbei - aber es ist nicht schade darum. Er war deutlich ruppiger als sonst, was nicht alleine an den Parteien lag, sondern an einer zornigen Stimmung, die offenbar in nicht wenigen Menschen brodelt. Das war schon im Mai am Rande des Neu-Ulmer Stadtfestes zu spüren.

Da stellten sich einige Landtagsabgeordnete einer eher allgemeinen Podiumsdiskussion - und am Ende wurde von einigen im Publikum vor allem geschrien und gepöbelt. Die Veranstaltung musste zügig beendet werden. Das umstrittene Heizungsgesetz - damals noch nicht verabschiedet - und die Unterstützung für die Ukraine ließ einige Leute jeglichen Anstand vergessen. Störer gehörten zu diesem Wahlkampf wie das Kreuz auf den Stimmzettel. Hat die politische Kultur in diesem Land gelitten? Mit Sicherheit. Wahlkämpfe waren zwar noch nie die Meisterschaft im Wettkuscheln, aber so etwas wie den Steinwurf von Neu-Ulm gegen die bayerischen Spitzenkandidaten der Grünen gab es eben auch noch nicht.

