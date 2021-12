"Lichterfahrt": Beide Seiten haben zum Erfolg beigetragen

Plus Ein Kompromiss machte die geplante Spendenaktion mit Traktorkolonne im Landkreis Neu-Ulm möglich. Beide Seiten können zufrieden sein.

Zugegeben, es war ein wenig blauäugig von den Organisatoren der "Lichterfahrt", nur wenige Tage vorher telefonisch beim Landratsamt die Genehmigung zu erfragen. Ein gewisser Verwaltungsaufwand ist nun mal unumgänglich. Umso beeindruckender war es aber, am Samstag zu erleben, wie in vernünftigem Gespräch eine allseits verträgliche Lösung gefunden wurde.