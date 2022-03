Liegestühle alleine machen die Illertisser Innenstadt nicht attraktiver

Plus Illertissen wagt erste Schritte, um die Innenstadt ansprechender zu gestalten. Damit das gelingt, müssen alle umdenken - und Parkplätze ihre Priorität verlieren.

Die Ruhe ist fast schon gespenstisch. Trotz Sonnenschein und Wegfall eines großen Teils der Corona-Auflagen: In Illertissen ist an diesem Vorfrühlingsnachmittag kaum etwas los auf dem Marktplatz oder in der Hauptstraße. Die gute Nachricht ist: An diesem Zustand soll sich etwas ändern. Die schlechte: Das wird ein hartes Stück Arbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen