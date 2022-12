Nach der staden Zeit darf es jetzt wirklich ruhig werden

Plus Die Vorweihnachtszeit war dieses Jahr nach zwei Jahren Corona-Zwangsruhe so hektisch wie nie. Zeit, zwischen den beiden Extremen eine Balance zu finden.

Weihnachten - das war für viele Menschen dieses Jahr der ersehnte Fluchtpunkt. So sehr sich alle gefreut haben, dass Adventsmärkte, Weihnachtskonzerte, Vereinsfeiern nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden konnten, schön es war, sich wieder auf einen Glühwein zu treffen oder Musik zu hören, die nicht nur aus der Konserve kommt - so anstrengend waren auch die Wochen bis Weihnachten. Eine Anspannung lag über der gesamten Adventszeit, die sich vielfältig Luft machte. Man muss nur einen Blick in die Kommentarspalten unserer Facebookseiten aus den vergangenen Wochen werfen. Aber auch im realen Leben war wenig Frieden, Freude, Besinnung möglich. Die Schulweihnachtsfeier hier, das Vereins-Nikolausfest da, und dann sollte man ja auch noch auf die Firmen-Weihnachtsfete... Was war da los?

