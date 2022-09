Neue Geschäfte in Weißenhorn: Die Stadt braucht mutige Selbstständige

Lokal Einige Läden und Gaststätten haben zugemacht, andere auf: In Weißenhorns Ortsbild hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert. Es braucht Mut, um einen Laden zu eröffnen.

Die Stadt Weißenhorn punktet durch eine wunderschöne Altstadt. Da bummelt man gerne öfter durch die Straßen und sieht sich die denkmalgeschützten Häuser und hübsch hergerichteten Ecken an. Doch zu einer anziehenden Stadtmitte gehören eben nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Geschäfte und Gaststätten. Einen Laden zu eröffnen, erfordert Mut - dieser ist aber für einen lebendigen Ort wichtig.