"Neue Rathausmitte" Vöhringen: Mehr Mut zur Aufbruchstimmung

Plus Dass Großprojekte Skeptiker auf den Plan rufen, ist normal. Doch warum sollte es Vöhringen nicht auch hinbekommen, einen attraktiven Stadtraum zu schaffen?

„Neue Mitte“ – in Ulm fing das an, längst sind weitere Kommunen dabei, ihre Zentren durch Leuchtturmprojekte zu vitalisieren: Neu-Ulm, Senden, Blaustein. Ebenso gehört Vöhringen dazu, wo der Leuchtturm zuletzt allerdings schier zum Abbiegepfeil geschrumpft wurde und die geplante Bebauung gleich mit. Jedenfalls war es so in den Diskussionen am Ratstisch, in denen vor lauter Bedenkenträgerei beinahe unterging, welches Potenzial ein solches Projekt freisetzen kann.

In Ulm hat das Stadthaus eine wahre Welle aufregender Architektur losgetreten, in Vöhringen sollen es Bäume richten und möglichst große Freiflächen. Lebendigkeit und Attraktivität aber gehen anders, und eine Aufbruchstimmung lässt sich damit gewiss nicht erzeugen. Doch eine solche braucht es, wenn Innenstädte veröden, weil der Handel sich zurückzieht und der immer weiter zunehmende Verkehr das Wohnen verleidet.

