Neue Spielformen auf dem Rasen: Gebt dem Minifußball eine Chance!

Plus Der Deutsche Fußballbund reformiert den Nachwuchsfußball und erntet viel Kritik für neue Spielformen. Unser Autor meint: Nicht alles, was neu ist, ist schlecht.

Sport-Traditionalisten müssen momentan ganz schön stark sein. Erst die Reform der Bundesjugendspiele an Grundschulen, dann Fußball-Festivals ohne Ergebnisse und Tabellen bei den Kleinsten. Kein Wettkampf mehr, sondern ein Wettbewerb. Das Leistungsdenken rückt in den Hintergrund, an erster Stelle stehen Freude am Sport und Spaß an der Bewegung. Ob das gut ist, der falsche Ansatz oder die richtige Idee? Es ist zumindest eine Diskussion, die unglaublich polarisiert.

Beispiel Fußball. Da sprechen die Kritiker von Wohlfühlpädagogik. Einer davon ist mit Joachim Watzke sogar einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball. Er hat kürzlich bei einem Unternehmertag in Essen so richtig losgepoltert. „Unfassbar“ nannte er die Reform. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der auch dem DFB-Präsidium angehört, sagte: „Wenn du als Sechs-, Acht- oder Neunjähriger nie das Gefühl hast, wie es ist, zu verlieren, dann wirst du auch nie die große Kraft finden, um auch mal zu gewinnen."

