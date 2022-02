Ob auf der Autobahn oder im Internet: Etwas mehr Abstand tut wieder Not

Plus Mangelnde Distanz ist nicht nur in Corona-Zeiten ein Problem. Auch auf den Straßen im Kreis Neu-Ulm und im Internet sollten manche einen Gang zurückschalten.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie haben wir es inzwischen verinnerlicht: Abstand halten, dieses Gebot bestimmt unser Leben. Und meistens klappt es inzwischen auch, dass wir den Menschen, denen wir begegnen, einfach nicht mehr zu nahe treten. Doch was beim Anstehen in der Warteschlange, in der Bahn oder beim Einkaufen inzwischen schon ganz automatisch geht, ist in zwei Situationen offenbar nicht mehr möglich: Unterwegs am Fahrzeugsteuer und im Internet wird das mit dem Abstandhalten für viele offenbar deutlich schwieriger – und nicht nur die räumliche Distanz, sondern auch die Ausdrucksweise verändert sich drastisch. Auch hier ist eine neue Normalität eingetreten, die nicht mehr so leicht loszuwerden sein dürfte wie Maskenpflicht und 2G-plus-Regelung.

