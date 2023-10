Ohne Kompromisse geht es nicht in der Apothekerstraße

Plus In der Illertisser Innenstadt lief diesen Sommer ein Versuch mit Einbahnstraßenregelung. Damit es in der Straße entspannter zugeht, braucht es mehr als Schilder.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderungen mag er nicht so gerne. Manchmal sind sie aber dringend notwendig. So auch in der Apothekerstraße in Illertissen. Wer hier schon mal mit dem Fahrrad unterwegs war, hat es bestimmt erlebt: Unfreiwilliges Slalom-Fahren um geparkte Fahrzeuge, Beinahe-Zusammenstöße mit knapp vorbeifahrenden Autos, und den ein oder anderen Fahrer, der es auf dem Weg vom oder zum Marktplatz mit der Begrenzung auf Tempo 30 nicht ganz so genau nimmt.

Versetzt man sich in die Lage eines Kindes, das - auf dem Rad oder als Fußgänger - im Umfeld zur Grundschule in diese Situationen gerät, kann einem schon ganz schön mulmig werden. Rücksichtnahme ist für viele leider nicht Gewohnheit - die Abkürzung durch die Apothekenstraße offenbar schon. Nur so lässt es sich erklären, dass während des mehrwöchigen Einbahnstraßenversuchs täglich 100 Fahrerinnen und Fahrer gegen die mit den Schildern angegebene Fahrtrichtung gefahren sind. Schließlich war man das ja immer so gewohnt, wieso also von einem Verkehrszeichen davon abhalten lassen?

