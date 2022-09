Ordnung muss sein – schade, dass es dafür in Weißenhorn Kontrolleure braucht

Lokal Die Stadt Weißenhorn möchte einen Ordnungsdienst einrichten. Beschwerden im Rathaus und Beispiele aus Senden zeigen, dass das leider notwendig ist.

Größere Städte wie Augsburg und Neu-Ulm haben schon einen, Senden ebenso und nun will auch Weißenhorn einen Ordnungsdienst aufbauen. Der Ferienausschuss des Stadtrats hat sich mit klarer Mehrheit dafür ausgesprochen. Wie das konkret aussehen wird, ist noch unklar, die Verwaltung erarbeitet zunächst ein Konzept, dass dem Stadtrat noch einmal vorgelegt wird. In einer Kleinstadt wie Weißenhorn, so sollte man meinen, braucht es doch keinen Ordnungsdienst. Da ist doch die Welt noch in Ordnung, oder? Offensichtlich nicht. Und das ist sehr bedauerlich.

