Pendler im Landkreis Neu-Ulm: Wir stecken mitten im Umbruch

Plus Jeden Tag eine Stunde zur Arbeit pendeln? Das muss nicht mehr zwingend sein. Das Homeoffice ist eine Chance - wenn sich die Unternehmen darauf einlassen.

Der Pendleratlas 2022 der Industrie- und Handelskammer Schwaben zeichnet ein deutliches Bild: Berufsbedingt ist viel los auf den Straßen im Landkreis Neu-Ulm. Tausende Bewohnerinnen und Bewohner setzen sich täglich ins Auto, seltener in Bus und Bahn, um zur Arbeit zu kommen. Doch seit der Erhebung der Daten im Sommer 2020 hat sich einiges verändert: Die Pandemie hat einen Umbruch eingeläutet, den es nun zu begleiten gilt.