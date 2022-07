Pöbelei und Gewalt wegen Maskenverstoß: Wo bleibt der Respekt?

Lokal Keine Maske mehr im ÖPNV tragen und dann das Personal bedrohen, das nur seinen Job macht: Respekt und Solidarität sind offensichtlich nicht mehr vorhanden.

Ja, es nervt, bei diesen Temperaturen eine Maske im Bus oder Zug tragen zu müssen. Es ist heiß, man schwitzt, die Klimaanlage ist im Zug mal wieder kaputt. Kennen wir wohl alle. Und dennoch: Eine Maske zu tragen schützt vor einer Corona-Infektion. Für einen selbst mag das manchmal redundant wirken. "Ich bin ja gesund, das überstehe ich schon", denkt sich der eine oder die andere vielleicht. Das ist gut möglich, gilt aber nicht für alle.