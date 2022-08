Praktische Grundausbildung ist der richtige Weg

Zum Start des Ausbildungsjahres sind noch knapp 1000 Stellen im Handwerk in Schwaben unbesetzt. Dabei fehlen die Spezialisten überall und werden dementsprechend wertgeschätzt.

Wer selbst baut oder saniert, weiß gute Handwerker erst richtig zu schätzen. Vor allem in der derzeitigen Lage wird einem bewusst, wie rar diese sind – da warten Bauherren schon mal ein bis zwei Jahre, bis die gewünschten Arbeiten ausgeführt werden können. Spätestens dann wird aber jedem klar: Gut ausgebildete Handwerker und Handwerkerinnen sind wichtiger denn je.

Für junge Leute, die einen sinnvollen Beruf suchen, der ihnen Erfüllung bietet, ist eine dementsprechende Ausbildung also genau richtig – auch dann, wenn man eigentlich studieren möchte. Sich in einem Bereich erst mal die Praxis anzueignen, ist immer der beste Weg. Mit diesem Fachwissen – und noch mehr Lebenserfahrung – lässt es sich später leichter studieren. Wer lieber praxisnah bleiben, aber trotzdem nicht dauerhaft als Geselle arbeiten will, kann dann immer noch weitermachen. Denn auch Meister und neue Chefs sind gefragt, viele Betriebe finden gar keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger mehr und müssen schließen. Erfüllend ist es zudem, wenn der eigene Beruf einem auch im Privaten weiterhilft. Nicht jeder kann schließlich im eigenen Haus die Elektrik machen, das Bad umbauen oder eine Photovoltaikanlage installieren.

Alle anderen müssen jedoch auch helfen, die Berufe wieder attraktiver zu machen und die Arbeit der Handwerkerinnen und Handwerker mehr wertschätzen. Es kommt schließlich nicht von ungefähr, dass zum Start des Ausbildungsjahres schwabenweit knapp 1000 Stellen allein im Handwerk unbesetzt sind. In den vergangenen Jahren ist die Wertschätzung für das Handwerk bereits gestiegen. So muss es weitergehen, um genug Nachwuchs in der Branche zu garantieren – und damit auch das Wohlfühlen im eigenen Zuhause.