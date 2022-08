Schnelles Internet fürs flache Land: Glasfaserausbau muss es für alle geben

Lokal Städte wie Weißenhorn, Illertissen und Vöhringen tun gut daran, genau hinzuschauen bei Ausbau-Angeboten. Ihre Stadtteile dürfen nicht den Anschluss verpassen.

Auf einmal geht offenbar alles ganz, ganz schnell: Illertissen, Vöhringen, Bellenberg, Pfaffenhofen und Weißenhorn: Sie alle haben aktuelle Angebote auf dem Tisch für den flächendeckenden Glasfaserausbau. Für Unternehmen wie die Deutsche Glasfaser, die sich in den Stadt- und Gemeinderäten schon vorgestellt hat, scheint ganz einfach zu sein, wovor sich der Branchenriese Telekom jahrelang geziert hat: Das flache Land mit schnellem Internet zu versorgen. Bisher konnte von Glück reden, wer ein Glasfaserkabel vor die Türe gelegt bekam, Städte und Gemeinden wurden auf Förderprogramme und Eigenkapital verwiesen, mit dem man doch agieren könnte. Denn so ein Ausbau rechne sich eben einfach nicht überall.