Sorgsamer Umgang mit Energie ist wichtig

Die Stadt Senden überlegt schon jetzt im Sommer, wie Gas gespart werden kann. Das ist der richtige Weg, doch es muss noch weitergehen.

Kein Gas, keine Heizung, kein warmes Wasser - dieses Szenario ist im Winter laut Fachleuten für viele Nutzerinnen und Nutzer von Gas wahrscheinlich. Es ist deswegen wichtig, sich trotz derzeitiger Hitzerekorde auf mögliche Engpässe vorzubereiten. Dazu gehört auch, jetzt schon sorgsam mit Energie umzugehen.

Das möchte nun auch die Stadt Senden angehen. In einem ersten Schritt wird der Energieverbrauch im Hallenbad gesenkt. Sobald Ergebnisse aus laufenden Untersuchungen vorliegen, sollen weitere Bereiche folgen. Es ist richtig, sich gut zu überlegen, was die Folgen wären: Droht Legionellen-Gefahr, wenn man das warme Wasser in den Sporthallen abdreht? Könnte sich jemand verletzen, wenn man die Straßenlampen ganz oder früher abschaltet? Eine Kommune hat schließlich auch eine Verantwortung für das Wohl der Bürger.

Was abgeschaltet wird, muss wohlüberlegt sein

Und wie die Sendener Rathauschefin es ausdrückt, kommt es - trotz aller gebotener Eile - nicht auf Aktionismus an, sondern auf wohlüberlegte Handlungen. Dadurch soll auch vermittelt werden: Niemand muss in Panik verfallen, aber getan werden muss etwas. Und in dieser Hinsicht ist nicht nur die Kommune gefragt, sondern wir alle. Denn egal, wie sich die Lage rund um die Gasversorgung entwickelt: Ein sorgsamerer Umgang mit Energie ist der richtige Weg, egal ob es sich um Gas oder Strom handelt.

