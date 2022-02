"Spaziergänger" sind in Illertissen endgültig zu weit gegangen

Plus Zu lange haben Stadt und Polizei die Protestierenden gewähren lassen. Jetzt sind sie zum Haus des Bürgermeisters marschiert. Soweit hätte es nicht kommen dürfen.

Ausgerechnet Illertissen: Wieso die "Spaziergänger" sich gerade die Kleinstadt im Landkreis Neu-Ulm als Ort für ihre unangemeldeten Corona-Demos ausgesucht haben, weiß keiner so genau. Seitdem die Protestierenden am vergangenen Sonntag ihren Weg zum Haus von Bürgermeister Jürgen Eisen verlegt haben, ist jedoch klar: So kann es nicht weitergehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

