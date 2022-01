Sport in Corona-Zeiten: Passen Aufwand und Ertrag noch zusammen?

Plus Im Gegensatz zum Beginn der Corona-Pandemie ist Sport momentan weiterhin erlaubt. Aber stehen Aufwand und Ertrag für die Vereine noch im richtigen Verhältnis?

Es geht, wie so oft im Leben, um die Perspektive. Um die Frage, ob das Glas denn nun halb voll oder halb leer ist. Einerseits ist Sport generell erlaubt, die Turnhallen sind weiterhin geöffnet. Andererseits sind Covid-19 und die Omikron-Ängste ganz schöne Spielverderber. Denn die Bedingungen und Vorschriften, unter denen Sport getrieben werden darf, erschweren den Vereinen die Arbeit immens. Manch einer kommt ins Grübeln, ob Aufwand und Ertrag noch im richtigen Verhältnis zueinander stehen.