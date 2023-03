Stadtbus Illertissen: Bitte jetzt einsteigen!

Plus Mit dem neuen Stadtbuskonzept, das im Winter startet, macht die Stadt Illertissen ein interessantes Angebot. Jetzt muss es nur noch genutzt werden.

Leicht ist die Entscheidung den Stadträten nicht gefallen - soll die neue Stadtbuslinie die Nachbarstadt Dietenheim anfahren oder lieber die eigenen Ortsteile stärker einbinden? Es war ein knappes Ergebnis, denn es gibt gute Argumente für beide Strecken. In jedem Fall macht der Öffentliche Nahverkehr in der Stadt mit der neuen Taktung einen großen Schritt nach vorn. Wer möchte, kann künftig ohne Umstieg von Au nach Jedesheim fahren - oder kommt im Stundentakt vom Bahnhof nach Tiefenbach. So einfach geht das aktuell noch nicht. Für Großstadtverhältnisse mag auch dieser neue Rhythmus wenig attraktiv erscheinen. Wer aber auf dem Dorf wohnt und einmal versucht hat, ohne Auto von dort wegzukommen, wird das als Luxus ansehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

