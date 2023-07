Strom von Balkonkraftwerken: Auch ein kleiner Beitrag zahlt sich aus

Plus Förderprogramme wie in Weißenhorn und Roggenburg für Mini-PV-Anlagen sind ein wichtiges Zeichen. Es zeigt sich aber auch die Marktmacht der Energieversorger.

Den großen Wurf bei der Energiewende kann und darf man von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nicht erwarten. Zu gering ist ihr Einfluss, bei vielen Menschen sind einfach auch die finanziellen Möglichkeiten stark eingeschränkt. Doch während die Bundespolitik noch über die konkrete Ausgestaltung und Pläne für mehr Ökologie und Klimaschutz diskutiert - Stichwort Heizungsgesetz - machen einzelne Haushalte bereits Nägel mit Köpfen. Immer mehr Menschen produzieren selbst Strom aus Solarenergie. Auch wegen der stark gestiegenen Strompreise haben die kleinen und vergleichsweise günstigen Balkonkraftwerke seit 2022 an Popularität gewonnen. Jede dieser Anlagen ist zwar nur ein kleiner Beitrag zur Energiewende, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.

Dass die Stadt Weißenhorn und die Gemeinde Roggenburg mit ihrem Förderprogramm die Installation von Balkonkraftwerken fördern, ist daher sehr lobenswert. 100 Euro für den notwendigen Zählertausch sind zwar keine Riesensumme, aber eine willkommene Unterstützung. Manfred Rall aus Schießen hat sehr gute Erfahrungen mit dem Programm gemacht. Bei seiner Familie hat sich der Jahresstromverbrauch, dank des Balkonkraftwerks und neuer Haushaltsgeräte, um ein Drittel reduziert. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, welche Ersparnis das bringt.