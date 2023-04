Theater-Livestream für Senioren: Vorhang auf für eine tolle Idee

Plus Ehrenamtliche aus Babenhausen haben dafür gesorgt, dass Bewohner von Pflegeheimen eine Theateraufführung sehen konnten. Das hat Applaus verdient.

Trotz Kino, Netflix und Fernsehprogramm: Ein Besuch im Theater ist und bleibt etwas ganz Besonderes. Gerade für viele ältere Menschen bedeutet so ein Theaterabend eine wunderbare Abwechslung zum Alltag und ein Stück Lebensqualität. Doch wenn Seniorinnen und Senioren nicht mehr so mobil sind wie früher, fällt der Besuch bei den Aufführungen weg. Sehr schade kann man das finden - oder einfach etwas dagegen tun.

So geschehen in Babenhausen. Kurzerhand haben dort Ehrenamtliche um den Produzenten Klaus Götsch das Theater zu den Menschen in den Pflege- und Senioreneinrichten gebracht, in Form einer Liveübertragung aus der Aufführung des Theatervereins Babenhausen. In zwölf Unterallgäuer Einrichtungen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner das Stück "Der Neurosenkavalier" erleben - in der vertrauten Umgebung ihres Aufenthaltsraums, ohne den beschwerlichen Weg ins Theater, aber mit dem Flair der Liveaufführung.

