Tierheime in der Krise: Schuld sind auch unverantwortliche Halter

Plus Die Tierheime der Region stoßen an Kapazitätsgrenzen. Das liegt nicht nur an finanziellen Krisen, sondern auch an fehlender Verantwortung für Haustiere.

Die Tierheime in Ulm und Weißenhorn, aber auch andernorts, leiden gleich unter mehreren Krisen. Gestiegene Heiz- und Tierarztkosten sind nur zwei von vielen Problemen. Aber das ist längst nicht alles. Denn während der Pandemie schafften sich viele Menschen Haustiere an. Und die landen jetzt oft im Tierheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen