Dreckige Spielplätze: Tierischer Ärger über menschliche Ignoranz

Lokal Unbekannte nutzen Spielplätze in Altenstadt als Hundeklo oder zur Müllentsorgung. Dass hier Kindergartenkinder spielen sollen, ist den Tätern vollkommen egal.

Für Hundebesitzer ist es mit Sicherheit das lästigste Übel: Wenn der Vierbeiner mal muss, ist für seine Menschen Aufräumen angesagt. Es gibt schönere Aufgaben, als beim Spaziergang ein geeignetes Plätzchen zu finden und nach verrichtetem Geschäft die Plastiktüte zu zücken, um das Häufchen wieder einzusammeln. Aber es muss eben gemacht werden.