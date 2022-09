Toiletten-Debatte hat endlich (fast) ein Ende

Lokal Viel zu lange wurde bereits über eine öffentliche Bedürfnisanlage in Illertissen debattiert. Es gibt jetzt eine Lösung.

Reisen erweitert den Horizont. Gerade erst weilte eine Delegation aus Illertissen in der bretonischen Partnerstadt Carnac und Bürgermeister Jürgen Eisen brachte eine Erkenntnis mit, mit der er nun gut argumentieren konnte: Auch in kleineren französischen Städten stehen der Öffentlichkeit Toiletten zur Verfügung, die sich nach jeder Sitzung selbstständig reinigen. So finden alle, die dessen bedürfen, eine frische, hygienische Toilette vor. Das soll nun auch Illertissen bekommen: Dank üppiger Fördermittel aus einem EU-Fonds kann sich die Stadt nun problemlos ein Publikums-WC zum Preis von 100.000 bis 120.000 Euro leisten. 80 Prozent trägt die Europäische Union. Eine saubere Sache.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen