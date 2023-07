Moderator lernt beim Festakt: Vöhringen ist nicht Nördlingen

Plus Beim Festakt zum 875. Geburtstag von Vöhringern für Vöhringer moderiert ein Rieser. Und dabei unterläuft ihm leider mehr als einmal ein schwerer Lapsus.

Es war ein musikalischer, bunter, herzlicher und beeindruckender Festakt, den die Vöhringer sich zu ihrem 875. Geburtstag geschenkt haben. Ein Abend von Vöhringern für Vöhringer – und sogar den in Bellenberg wohnenden Altbürgermeister hat die Stadt jetzt für immer an sich gebunden und Karl Janson als Ehrenbürger vollends eingemeindet. Die Vöhringer haben eine Menge Talente, wie dieser Abend eindrucksvoll bewiesen hat, ob als Musiker, bildende Künstler, als Rebellen gegen das Unrechtsregime im Dritten Reich, als Geschäftsleute, Erfinder und nicht zuletzt als Landräte.

Bei so viel offensichtlich vorhandenem Können vor Ort mutete es darum etwas seltsam an, dass mit Peter Urban ein Moderator durch den Abend führte, der zwar nach eigenem Bekenntnis so manches Lokal in Vöhringen kennt, aber eigentlich aus dem Donau-Ries kommt. Ein Umstand, der offenbar den ganzen Vöhringer Abend über im Kopf des Moderators herumspukte – und wahrscheinlich die Ursache dafür, dass er bei seinen Einsätzen auf der Bühne die Jubiläumsstadt mehr als einmal mit Nördlingen verwechselte.

