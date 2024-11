Vöhringer Stadtmitte: Viel Spielraum gibt es sicher nicht

Die Diskussion um die Neue Rathaus-Mitte nimmt am Ratstisch kein Ende. Schlimm ist das nicht, sondern lebendige Demokratie. Das vorneweg. Das Areal, um das es geht, ist städtebaulich bedeutsam, die Interessenlage uneinheitlich, der vorgesehene Verdichtungsgrad für Vöhringen sicherlich ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig. SPD und Grüne glauben, darin den Schwachpunkt der Planung identifiziert zu haben und wollen die Kubaturen der Gebäude stutzen, und das nicht allein in der Höhe. Ihnen kommt es auf mehr Freiraum an, nicht auf urbanes Wohnen, wie es längst auch in Kleinstädten auf dem Vormarsch ist. Stichwort: Stadt der kurzen Wege.

Findet sich tatsächlich ein Investor für die Neue Mitte Vöhringens?

Gegenargumente? Am Ratstisch ertönt an der Stelle nur noch ein demonstratives Basta, dass man schließlich nicht immer wieder „von vorne“ anfangen könne. Die Befürworter igeln sich ein. Augen zu und durch. Und beten, dass sich ein Investor das vorgegebene Plan-Korsett überstreift.

Drei dicke Fragezeichen hinter der Neuen Mitte

Ein Gedankenspiel: Die Blöcke würden tatsächlich geschrumpft. Weniger Wohnraum aber würde bedeuten, dass der Rest noch teurer würde. Vergleiche auf dem Markt ergeben, dass der Quadratmeter im Verkauf nach jetzigem Plan bei etwa 6000 Euro liegen dürfte. Plus Nebenkosten, plus Tiefgaragenplatz. Zöge der Preis weiter an, würde die Luft noch dünner. Für die Investoren, die Gewinne schreiben müssen, aber auch für die Stadt selbst, die sich keine Alternativen zum privaten Invest geschaffen hat und der eine Riesenlücke droht. Damit dürften Träume nach exzeptioneller Architektur so rasch dahinschmelzen wie das Eis in der Sonne. Für beide Seiten sind die Spielräume vermutlich wesentlich kleiner, als die Diskussion den Anschein erweckt. Spitzenpreise – in Vöhringen? In unmittelbarer Nähe zu einem Industriewerk? Inmitten der Bauflaute? Drei ganz dicke Fragezeichen.