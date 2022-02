Wohnen der Zukunft muss heute schon beim Bauen Thema sein

Plus Im Landkreis Neu-Ulm und im Unterallgäu gibt es viele Ansätze dafür, wie sich das Wohnen verändern kann. Doch es muss noch viel mehr Aufbauarbeit geleistet werden.

Gemütlich soll es sein, groß genug für eventuellen Familienzuwachs, nach den Erkenntnissen von zwei Jahren Pandemie am besten auch mit einem Raum fürs Homeoffice, mit gesunden, hochwertigen Baustoffen gebaut und vor allem natürlich eines: bezahlbar. Diese Anforderungen stellt vermutlich jeder, der gerade ein Haus baut oder über den Planungen brütet, an sein Projekt. Worüber wir alle nicht so gerne nachdenken, ist die Zukunft. Wie gut wird dieses Haus noch geeignet sein, wenn der Nachwuchs erwachsen, das Homeoffice in den Ruhestand geschickt und die eigene körperliche Kraft nicht mehr ganz so groß ist?

