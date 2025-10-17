Kommunalwahlen 2026: Sendener SPD schickt Andreas Büch als Bürgermeisterkandidat ins Rennen

Mit 100 Prozent der Stimmen wurde Andreas Büch von den Mitgliedern der Sendener SPD zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. „Ein großes Vertrauen und ein starkes Votum unserer Mitglieder“, beschreibt Bernd Bachmann, Zweiter Bürgermeister und stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender, die Nominierung des 34-Jährigen in einer Pressemitteilung der Partei. Damit sei Büch bisher der einzig bekannte Herausforderer, der der amtierenden Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf bei der Kommunalwahl 2026 den Chefposten im Sendener Rathaus streitig machen möchte.

Büch, der als gebürtiger Brandenburger für die Liebe 2017 nach Senden kam, ist kein Unbekannter. Seit 2021 ist er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, gehört dem SPD-Kreisverband Neu-Ulm an und trat bei der Bundestagswahl 2025 als Direktkandidat für den Stimmkreis Neu-Ulm/Günzburg an.

Warum Andreas Büch als Bürgermeisterkandidat in Senden kandidiert

Beruflich ist er als Teamleiter in der Versandlogistik eines Sportartikelherstellers im Unterallgäu tätig und vertritt dort auch die Interessen der Belegschaft im Betriebsrat. „Ich verstehe mich als passionierter Teamspieler, mit dem Ziel, den besten Kompromiss zu finden“, erklärt Büch.

Als Grund für seine Kandidatur gibt er an, dass Kommunalpolitik im Gegensatz zur Bundespolitik viel näher an der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger sei und sich mit konkreten Problemen auseinandersetze. „Viele Menschen sagen mir, dass Berlin zu weit weg wäre von der Realität und statt Lösungen zu präsentieren, verwickelt man sich lieber in politische Grabenkämpfe.“

Politik dürfe nicht den Eindruck von Stillstand erwecken. Stillstand habe Büch in Senden gespürt, als er 2017 hierherzog. Zwar habe sich unter der amtierenden Bürgermeisterin vieles gebessert, dennoch sehe er noch reichlich Verbesserungsbedarf.

Auf der Liste der Sendener SPD für die Kommunalwahl 2026 stehen 14 Frauen und 16 Männer

Der Aus- und Umbau der städtischen Infrastruktur würde auch in Zukunft eine zentrale Herausforderung bleiben, denn Senden brauche gesundes Wachstum. Neben den aktuellen Herausforderungen sprach Büch aber auch über langfristige Konzepte, insbesondere beim Klimaschutz. Extreme Wetterereignisse wie Hitze oder Starkregen mit Überflutungspotenzial würden in Zukunft noch mehr zur Herausforderung werden.

Nach seiner Nominierung bestimmten die Mitglieder auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die SPD-Stadtratsliste. Auf Platz eins steht Andreas Büch, gefolgt von der Fraktionsvorsitzenden Maren Bachmann, Zweiter Bürgermeister Bernd Bachmann, Stadträtin Tanja Kuchenbecker, Markus Marek, Alexandra Mager, Andreas Rusch, Katharina Büch, Martin Mayr und Alina Geßler. Insgesamt umfasst die SPD-Liste 30 Bewerberinnen und Bewerber, darunter 14 Frauen und 16 Männer. (AZ)