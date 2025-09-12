Kommunalwahl 2026: SPD Senden schlägt Andreas Büch als Bürgermeisterkandidaten vor

Ein Sozialdemokrat fordert die amtierende Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf von der CSU heraus. Einstimmig hat sich der Vorstand der SPD Senden für Andreas Büch als Bürgermeisterkandidaten zur Kommunalwahl im März 2026 ausgesprochen. Der 34-Jährige soll bei der Nominierungsversammlung im Oktober offiziell durch die Mitglieder nominiert werden, wie der Ortsverein am Freitag mitteilte. Büch ist kein Unbekannter: Zur Bundestagswahl im Februar trat er als Direktkandidat der SPD im Stimmkreis Neu-Ulm/Günzburg an. Dabei kam er auf 10,6 Prozent der Stimmen, hinter Alexander Engelhard (CSU) und Gerd Mannes (AfD).

Andreas Büch ist seit 2021 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Senden und gehört dem Vorstand des SPD-Kreisverbands Neu-Ulm an. Beruflich ist er als Teamleiter in der Versandlogistik tätig. Sein Arbeitgeber ist ein renommierter Sportartikelhersteller im Unterallgäu.

Andreas Büch zog vor acht Jahren von Brandenburg nach Senden

Bernd Bachmann, stellvertretender Ortsvorsitzender der SPD Senden und Zweiter Bürgermeister, zeigt sich erfreut über das klare Votum des Vorstands: „Andreas Büch ist fachlich kompetent, politisch erfahren und menschlich nahbar. Auch wenn er ursprünglich aus Brandenburg stammt, so ist ihm Senden in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen“, teilt Bachmann mit. „Er ist aus unserer Sicht der richtige Kandidat, um unsere Stadt mit frischen Ideen und Bodenhaftung in eine gute Zukunft zu führen. Wir freuen uns sehr, dass er bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen.“

Büch selbst erklärte laut Pressemitteilung, nach acht Jahren, die er bereits in Senden lebt, habe er sich die Entscheidung reiflich überlegt und sei motiviert, seine Heimatstadt aktiv mitzugestalten: „Als es mich von Brandenburg hierher zog, ahnte ich lediglich die Herausforderungen, vor denen Senden damals wie heute steht. Doch ich weiß auch um das große Potential unserer Heimatstadt“, betont er. „Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, dem Stadtrat und der Verwaltung möchte ich dieses Potenzial nutzen und auf einen klaren Kurs ausrichten. Ich möchte, dass wir Senden als zukunftssicheren Lebensmittelpunkt, als starke Gemeinschaft und nachhaltige Stadt weiterentwickeln.”

Der 34-Jährige hat Politikwissenschaften studiert

Sein kommunalpolitisches Engagement, sein Studium der Politikwissenschaften sowie seine berufliche Erfahrung in der Organisation und Führung eines Logistikteams sieht er als fundierte Grundlage für ein erfolgreiches Bürgermeisteramt.

Die finale Nominierung durch die SPD-Mitglieder ist für Oktober vorgesehen. Mit dem einstimmigen Votum des Ortsvorstands ist nun der erste Schritt in Richtung Bürgermeisterkandidatur getan.

Schäfer-Rudolf soll im Herbst von ihrer Partei offiziell wieder als Bürgermeisterkandidatin nominiert werden. „Ich würde es schon gerne nochmal machen“, hatte sie bereits im Mai im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. Diesen Entschluss habe sie schon einige Zeit zuvor gefasst. (AZ, jsn)