Konditorin Lisa Boncol baut La Pralina in Unterroth aus

Der Gemeinderat in Unterroth hat Regelungen für künftige Bauvorhaben getroffen. Vorbehaltlich einer Förderzusage soll ein Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement erstellt werden. Des Weiteren hat ein interessanter Bauantrag das Ratsgremium bereits erfolgreich passiert.

Der Bauantrag galt dem Ausbau eines Dachgeschosses zu einem Schulungs- und Veranstaltungsraum mit gastronomischer Nutzung. Konditormeisterin Lisa Boncol plane mit der Erweiterung ihrer Auftragskonditorei La Pralina jedoch keine dauerhafte Gastronomie, hieß es in dem Bauantrag. Daher sah der Gemeinderat auch keinen Grund, künftige Ruhestörungen zu befürchten. Für das Bauvorhaben müssen sieben Stellplätze nachgewiesen werden, wobei sechs vorhanden seien, wie Bürgermeister Norbert Poppele (Dorfgemeinschaft) informierte. Sodann stünden im oberen Geschoss je eine Damen- und Herren-Toilette zur Verfügung. Der Gemeinderat begrüßte einhellig das Vorhaben. Sie werteten es als Bereicherung für Unterroth, wenn Leute in den Ort kämen und Kurse besuchten. Der Bauantrag wurde einstimmig genehmigt.

Unterroth will Konzept für Sturzflut-Risikomanagement erstellen lassen

Sodann beschloss das Gremuim vorbehaltlich einer Förderzusage im Sine eines wasserwirtschaftlichen Vorhabens, ein Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement anfertigen zu lassen. Einstimmig erging der Auftrag an die Verwaltung, entsprechende Antragsunterlagen einzureichen, wobei ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung zu beauftragen sei. Bürgermeister Poppele sagte, die Überschwemmungsflächen entlang der Roth seien bekannt. Weniger jedoch die Bereiche an den Hängen, auf welchen Wegen das Wasser herabkomme, etwa bei der Firma Butzbach. Für die Konzepterstellung wurden 50.000 Euro veranschlagt, wovon 75 Prozent gefördert würden.

Zuletzt befasste sich das Gremium mit der gesetzlich vorgeschriebenen Errichtung von Stellplätzen und Spielplätzen bei bestimmten Bauvorhaben. Eine grundsätzliche Pflicht dazu wird ab 1. Oktober 2025 aufgehoben. Dafür gelten ab dem Zeitpunkt die von der Gemeinde Unterroth erlassenen Satzungen: So beschloss der Gemeinderat einstimmig, bei Gebäuden ab fünf Wohneinheiten Stellplätze nachweisen zu müssen. Ähnlich will das Gremium hinsichtlich des Spielplatzes verfahren, Genaueres soll noch erarbeitet werden. Da Parklätze in Wohnhausnähe auch in Unterroth rar sind, regte Gemeinderat Daniel Dreier (Dorfgemeinschaft) an, Rasensteine an geeigneten Randflächen zu verlegen, die dann zum Parken verwendet und von den Nutzern gepflegt werden könnten.