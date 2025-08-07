Konstantin Zanker will Bürgermeister in Altenstadt werden

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Altenstadt wird Konstantin Zanker als ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2026 ins Rennen schicken. Die offizielle Nominierung soll bei der Mitgliederversammlung im Oktober erfolgen.

„Mit Konstantin Zanker stellen wir einen Kandidaten auf, der Altenstadt kennt und sich seit vielen Jahren mit großem Einsatz für unsere Gemeinde engagiert“, wird Robert Heller, Fraktionsvorsitzender der UWG Altenstadt, in einer Mitteilung zitiert. „Er ist fest in Altenstadt verwurzelt, hier aufgewachsen und hier zu Hause.“

Konstantin Zanker wird Bürgermeisterkandidat der UWG in Altenstadt

Konstantin Zanker ist Zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Altenstadt und bringt aus diesem Amt wertvolle Erfahrung für die Aufgaben eines Ersten Bürgermeisters mit. Auch im Marktgemeinderat ist er seit Jahren aktiv. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, unsere Heimat gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterzuentwickeln“, sagt Zanker. „Das Vertrauen der UWG freut mich sehr und ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Die UWG Altenstadt sieht sich mit Konstantin Zanker gut aufgestellt, um auch in Zukunft eine unabhängige und bürgernahe Kommunalpolitik zu gestalten. „Wir sind überzeugt davon, dass Konstantin die richtige Wahl für Altenstadt ist. Er kennt die Themen, kennt die Menschen und weiß, was unsere Gemeinde bewegt“, so Robert Heller.

Auch die AfD will einen Bürgermeisterkandidaten für Altenstadt stellen, einen Namen hat die rechte Partei noch nicht genannt. Amtsinhaber Wolfgang Höß von der CSU hat sich bisher nicht öffentlich geäußert, ob er ein weiteres Mal kandidiert. (AZ)