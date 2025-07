Mann fährt trotz abgelaufenem Führerschein immer wieder mit dem Auto

Ein offensichtlich uneinsichtiger Mann ohne gültigen Führerschein ist in der Nacht auf Donnerstag erneut von der Polizei kontrolliert worden - und konnte wieder nur seine abgelaufene Fahrerlaubnis vorweisen. Bereits mehrfach sei in der jüngeren Vergangenheit beanstandet worden, dass der 35-Jährige keine gültigen Fahrerlaubnis mehr hat, teilt die Polizei mit. So auch wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierte demnach den Mann an der A7-Anschlussstelle Vöhringen. Dabei zeigte er seinen abgelaufenen Führerschein, woraufhin die Beamten weitere Ermittlungen vor Ort einleiteten. Die Recherche ergab dann die mehrfach festgestellten Beanstandungen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten dem 35-Jährigen deshalb die Weiterfahrt und leiteten eine weitere Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. (AZ)

