Von lustig bis melancholisch: Ein charmantes Konzert über die Liebe

Ach, die Liebe. Für das, was die Künstliche Intelligenz schnöde als „ein starkes Gefühl der Zuneigung und Verbundenheit, das sich in vielen verschiedenen Formen äußert“ beschreibt, bedarf es in der Festhalle des Illertisser Kollegs eigentlich nur eines Knies. Das von Hans nämlich.

Und so wird der unverwüstliche Schlager von Richard Fall aus den 1920er Jahren nicht nur zum Namensgeber, sondern auch zu einer der vielen Glanznummern beim musikalischen Rendezvous mit der strahlenden Sopranistin Maria Rosendorfsky und ihrem humorvollen Gegenüber, dem Bariton Emanuel Pichler. Ein glückliches musikalisches Zusammentreffen. Beider Hintergrund ist die Verbundenheit mit dem Ulmer Theater, über dessen Grenzen sie weit hinaus bekannt sind.

Illertissen: Rosendorfsky und Pichler bezaubern mit Walzern und Charme

Begleitet vom Laupheimer Salonorchester, wird bei diesem Stelldichein von Walzern, Arien, Gassenhauern oder Liedern nicht nur verliebt, verlobt, verheiratet, sondern auch gerne mal hin- und hergekabbelt. Denn: Himmelsmacht hin oder her – es kann auch ganz schön irdisch werden. Aber schließlich heißt es – natürlich – Ende gut, alles gut bei diesem gesanglichen Reigen. Bei der Zugabe „Komm mit nach Varasdin“ (aus: Gräfin Mariza) durfte das Publikum das neu vereinte Paar gar gesanglich ein paar Takte begleiten.

Mal lustig, mal romantisch, mal frech, mal melancholisch: Das Programm aus 24 Titeln führte durch ein Wechselbad der Gefühle, bei dem man sich einfach flott und kurzweilig unterhalten fühlen darf. Um es kurz zu machen: Was für ein charmantes Konzert! Ein Kompliment an die Veranstalter vom Freundeskreis „Kultur im Schloss Illertissen“.

Laupheimer Salonorchester sorgt in Illertissen für musikalische Höhepunkte

Doch wie beginnt eigentlich eine so klangvolle Liebesgeschichte? Gesanglich am besten mit Robert Stolz. „Ich möcht‘ einmal wieder verliebt sein“ wünscht sich Maria Rosendorfsky, während Emanuel Pichler bekundet: „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein.“ Herzklopfen im Dreivierteltakt. Da stellt sich eine gewisse Leichtigkeit ein, ein beschwingtes Zuhören, und Spannung, wie das wohl alles endet.

Dass die Irrungen und Wirrungen der Gefühle so ausdrucksvoll zur Geltung kommen, dafür sorgte die feine, einfühlsame Untermalung durch das Laupheimer Salonorchester, in dem sich Lehrende der städtischen Musikschule Gregorianum unter Leitung von Lena Thanner zusammengefunden haben. Am Klavier mit dabei: Helmut Zeihsel, der sich als versierter Begleiter bei den Solopartien zeigte.

Illertissen: Maria Rosendorfsky und Emanuel Pichler brillieren mit Ausdruck und Stimme

Die Melodien, die diese musikalische Romanze vorantreiben, versprühen gute Laune, lassen auch mal träumen und sind vor allem getragen von den wunderschönen Stimmen der beiden Akteure: Maria Rosendorfskys klarer, so ausdrucksvoller Sopran, Emanuel Pichlers warmer, freundlicher Bariton. Zwei Könner ihres Faches. Was noch hinzukommt, ist deren lebhafte, starke Bühnenpräsenz. Als I-Tüpfelchen wird das Ganze mit einer einer guten Prise Schelmerei und lokalen Anspielungen gewürzt. Dass jedoch auch nachdenkliche, lyrische Liebeslieder von Hugo Wolf (aus dem „Italienischen Liederbuch) Bestandteil in dieser glitzernd-prickelnden Revue sind, lässt die Liebe auch mal in einem reflektierten, nachdenklichen Licht erscheinen. Eine gelungene Auswahl.

In einer Variante ohne Orchester steht der Liederabend dann auch ab Februar im Podium des Theaters Ulm, in dessen Ensemble Rosendorfsky und Pichler singen, auf dem Programm. Die Begleitung übernimmt dann Pianist Giovanni Piana.