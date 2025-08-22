Konzert von Rechtsextremen aufgelöst: War das große Polizeiaufgebot angemessen?

Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Abend des 15. August ein Live-Konzert der rechtsextremistischen Musikergruppierung „Neuer Deutscher Standard“ aufgelöst. Die beiden Musiker wollten wie berichtet zunächst in Buch auftreten, doch die Marktgemeinde verhinderte das. Auf einem Aussiedlerhof bei Illertissen begann das nicht angemeldete Konzert dann schließlich, bis die dortige Stadtverwaltung und die Polizei davon erfuhren. In Leserbriefen, die unsere Redaktion veröffentlicht hat, wird das Verhalten der Polizei kritisiert. Der Vorwurf: Sie sei unverhältnismäßig hart und mit unnötig großem Aufgebot vorgegangen, um die Veranstaltung mit etwa 60 Besucherinnen und Besuchern aufzulösen. Unsere Redaktion hat deshalb noch einmal beim Polizeipräsidium in Kempten nachgefragt.

Jens Noll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis