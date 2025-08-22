Icon Menü
Konzert von Rechtsextremen bei Illertissen aufgelöst: War das große Polizeiaufgebot angemessen?

Illertissen

Konzert von Rechtsextremen aufgelöst: War das große Polizeiaufgebot angemessen?

Die Polizei nennt keine Zahlen zu dem Einsatz bei Illertissen am 15. August. Die Stimmung sei aber „aufgeheizt“ gewesen. Der Bürgermeister lobt die Beamten.
Von Jens Noll
    Zwei Musiker des Labels „Neuer Deutscher Standard“ haben am 15. August auf einem Aussiedlerhof bei Illertissen ein Live-Konzert gegeben. Dem NDS werden enge Verbindungen zur Identitären Bewegung und der rechtsextremistischen Partei „Der III. Weg“ nachgesagt.  
    Zwei Musiker des Labels „Neuer Deutscher Standard“ haben am 15. August auf einem Aussiedlerhof bei Illertissen ein Live-Konzert gegeben. Dem NDS werden enge Verbindungen zur Identitären Bewegung und der rechtsextremistischen Partei „Der III. Weg“ nachgesagt.   Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Abend des 15. August ein Live-Konzert der rechtsextremistischen Musikergruppierung „Neuer Deutscher Standard“ aufgelöst. Die beiden Musiker wollten wie berichtet zunächst in Buch auftreten, doch die Marktgemeinde verhinderte das. Auf einem Aussiedlerhof bei Illertissen begann das nicht angemeldete Konzert dann schließlich, bis die dortige Stadtverwaltung und die Polizei davon erfuhren. In Leserbriefen, die unsere Redaktion veröffentlicht hat, wird das Verhalten der Polizei kritisiert. Der Vorwurf: Sie sei unverhältnismäßig hart und mit unnötig großem Aufgebot vorgegangen, um die Veranstaltung mit etwa 60 Besucherinnen und Besuchern aufzulösen. Unsere Redaktion hat deshalb noch einmal beim Polizeipräsidium in Kempten nachgefragt.

